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20:30 Мск
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Егор Дёмин ответил, какую роль хочет получить в команде НБА

Егор Дёмин ответил, какую роль хочет получить в команде НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин ответил, в какой роли хочет выступать в какой-либо команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Какой видишь свою роль в команде НБА в первый год: стартовый состав, игрок замены или это не имеет для тебя значения?
— Надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Чтобы ни произошло, буду стараться оставаться в моменте, наслаждаться [процессом игры] и усердно работать. Неважно, какую роль получу в команде НБА — буду ли я главным в команде или не будет у меня игрового времени поначалу. Если играть не буду, значит это знак, что его нужно заработать. Буду продолжать усердно работать и трудиться, — сказал Дёмин в проекту «Взял Мяч».

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