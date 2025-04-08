Егор Дёмин ответил, какую роль хочет получить в команде НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин ответил, в какой роли хочет выступать в какой-либо команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Какой видишь свою роль в команде НБА в первый год: стартовый состав, игрок замены или это не имеет для тебя значения?

— Надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Чтобы ни произошло, буду стараться оставаться в моменте, наслаждаться [процессом игры] и усердно работать. Неважно, какую роль получу в команде НБА — буду ли я главным в команде или не будет у меня игрового времени поначалу. Если играть не буду, значит это знак, что его нужно заработать. Буду продолжать усердно работать и трудиться, — сказал Дёмин в проекту «Взял Мяч».