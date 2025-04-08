Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Кейтлин Кларк набрала 22 очка за две минуты в игре с мужчинами

Видео: Кейтлин Кларк набрала 22 очка за две минуты в игре с мужчинами
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающая клуба «Индиана Фивер», который выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), американка Кейтлин Кларк рассказала, что во время матча с мужской тренировочной командой Айовы ей удалось набрать 22 очка за две минуты.

«Мы иногда играем с командой, которая состоит исключительно из парней, это студенты университета. У моей команды было отставание в 15 очков, а потом мы сократили разницу в счёте с помощью парочки «трёшек». Это сделала я. Кажется, мне удалось набрать 22 очка за две минуты. После первых пяти трёхочковых, которые я забросила за минуту, подумала: «Боже мой». Просто не могла в это поверить. В результате мы победили», — приводит слова Кларк портал Clutch Points.

Кейтлин была выбрана под первым номером драфта WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.

Материалы по теме
Кейтлин Кларк ответила, кто, по её мнению, является величайшим баскетболистом в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android