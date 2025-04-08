Видео: Кейтлин Кларк набрала 22 очка за две минуты в игре с мужчинами

Разыгрывающая клуба «Индиана Фивер», который выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), американка Кейтлин Кларк рассказала, что во время матча с мужской тренировочной командой Айовы ей удалось набрать 22 очка за две минуты.

«Мы иногда играем с командой, которая состоит исключительно из парней, это студенты университета. У моей команды было отставание в 15 очков, а потом мы сократили разницу в счёте с помощью парочки «трёшек». Это сделала я. Кажется, мне удалось набрать 22 очка за две минуты. После первых пяти трёхочковых, которые я забросила за минуту, подумала: «Боже мой». Просто не могла в это поверить. В результате мы победили», — приводит слова Кларк портал Clutch Points.

Кейтлин была выбрана под первым номером драфта WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.