Еврокубок: результаты финального матча 8 апреля

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Сегодня, 8 апреля, состоялся первый матч финальной серии баскетбольного Еврокубка, в рамках которого сыграют «Хапоэль» из Тель-Авива и испанский клуб «Гран Канария». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

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Еврокубок, финал, первый матч, 8 апреля:

«Хапоэль» Тель-Авив – «Гран Канария» — 74:65.

Согласно регламенту соревнований финальные игры будут проходить до двух побед. Второй матч финальной серии до двух побед состоится в Испании 11 апреля.

В полуфинальной серии «Хапоэль» оказался сильнее «Валенсии» (2-1 в серии), а «Гран Канария» прошла турецкий «Бахчешехир» (2-1 в серии).

Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу.