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«Лига свихнулась. Какого чёрта происходит». Лидер «Пеликанс» — об увольнении Мэлоуна

«Лига свихнулась. Какого чёрта происходит». Лидер «Пеликанс» — об увольнении Мэлоуна
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33-летний атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» американец Си Джей Макколлум эмоционально отреагировал на увольнение руководством «Денвер Наггетс» главного тренера команды Майка Мэлоуна.

«Лига свихнулась. Какого чёрта происходит? Увольнять хороших тренеров перед плей-офф – это жопа, не круто», — написал Макколлум на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Мэлоуну 54 года. На пост главного тренера «Денвера» американский специалист пришёл в 2015 году. За это время под его руководством команде удалось один раз стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2022/2023.

Ранее Майк был главным тренером команд «Нью-Йорк Никс» и «Сакраменто Кингз». Мэлоун также работал ассистентом тренера в нескольких командах НБА, включая «Голден Стэйт Уорриорз».

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