75 очков Леброна, Дончича и Ривза не помогли «Лейкерс» победить лидера НБА «Оклахому»

Утром 9 апреля мск на арене «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:120.

Самым результативным игроком в составе победителей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 42 очка, а также совершил по шесть подборов и передач. Его одноклубник американский лёгкий форвард Джейлен Уильямс оформил 26+4+4.

У гостей наибольшее количество очков набрал звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков, семь подборов и три передачи. Его партнёры по команде защитники Остин Ривз и Лука Дончич набрали 24 и 23 очка соответственно.

В следующем матче «Оклахома-Сити» в гостях сыграет с «Финикс Санз» 10 апреля, а «Лейкерс» отправятся на выезд к «Даллас Маверикс» также 10 апреля.

У кого больше всех очков в НБА: