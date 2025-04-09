Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 9 апреля 2025, счёт 136:120, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

75 очков Леброна, Дончича и Ривза не помогли «Лейкерс» победить лидера НБА «Оклахому»
Аудио-версия:
Комментарии

Утром 9 апреля мск на арене «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:120.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
136 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Уильямс - 26, Дорт - 17, Холмгрен - 14, Уоллес - 11, Карузо - 9, Хартенштайн - 8, Джо - 3, Уиггинс - 3, Уильямс - 3, Джонс, Флаглер, Карлсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Ривз - 24, Дончич - 23, Финни-Смит - 12, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Гудвин - 6, Винсент - 5, Кнехт - 3, Колоко - 2, Джемисон - 2, Милтон, Лень, Моррис

Самым результативным игроком в составе победителей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 42 очка, а также совершил по шесть подборов и передач. Его одноклубник американский лёгкий форвард Джейлен Уильямс оформил 26+4+4.

У гостей наибольшее количество очков набрал звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, в активе которого 28 очков, семь подборов и три передачи. Его партнёры по команде защитники Остин Ривз и Лука Дончич набрали 24 и 23 очка соответственно.

В следующем матче «Оклахома-Сити» в гостях сыграет с «Финикс Санз» 10 апреля, а «Лейкерс» отправятся на выезд к «Даллас Маверикс» также 10 апреля.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Они что, сошли с ума? Йокич готовился к плей-офф НБА, а ему подложили свинью
Они что, сошли с ума? Йокич готовился к плей-офф НБА, а ему подложили свинью

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android