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Жуткая травма Уэллса, из-за которой новичок НБА досрочно завершил сезон

Жуткая травма Уэллса, из-за которой новичок НБА досрочно завершил сезон
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Новичок «Мемфис Гриззлиз» американский форвард Джейлен Уэллс получил тяжелейшую травму в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс», который завершился победой гостей площадки со счётом 124:100.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
100 : 124
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 14, Салон - 13, Окоги - 12, Диабате - 10, Карри - 9, Симс - 9, Уильямс - 8, Смит - 8, Симпсон - 7, Гибсон - 6, Джеффрис - 4, Нуркич
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Бейн - 19, Иди - 17, Джексон - 14, Альдама - 11, Пиппен Мл. - 10, Уильямс Мл. - 8, Джексон - 6, Уэллс - 3, Стивенс - 3, Хафф - 3, Спенсер - 2, Кеннард, Багли III, Кончар

За 1 минуту и 10 секунд до завершения второй четверти встречи защитник «Хорнетс» Кей Джей Симпсон нарушил правила на Уэллсе в ходе быстрого отрыва, что привело к падению новичка «Гриззлиз».

Чтобы покинуть площадку, Уэллсу потребовалась помощь медицинского персонала и каталка. Он был без сознания. Кей Джей Симпсон был наказан неспортивным фолом второй степени и удалён с площадки до конца матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По данным ESPN, только в больнице баскетболист пришёл в сознание, начал двигать руками и ногами, но медики диагностировали перелом запястья. Очнувшись, первым делом Уэллс спросил: «Какой счёт?»

Фото: Из соцсетей Джейлена Уэллса

Пока сроки восстановления неизвестны, но, судя по всему, угрозы жизни нет. Тем не менее ситуация практически гарантирует для Уэллса досрочное завершение сезона, а реабилитация может затянуться до момента, когда начнётся подготовка к следующему.

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