Жуткая травма Уэллса, из-за которой новичок НБА досрочно завершил сезон

Новичок «Мемфис Гриззлиз» американский форвард Джейлен Уэллс получил тяжелейшую травму в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс», который завершился победой гостей площадки со счётом 124:100.

За 1 минуту и 10 секунд до завершения второй четверти встречи защитник «Хорнетс» Кей Джей Симпсон нарушил правила на Уэллсе в ходе быстрого отрыва, что привело к падению новичка «Гриззлиз».

Чтобы покинуть площадку, Уэллсу потребовалась помощь медицинского персонала и каталка. Он был без сознания. Кей Джей Симпсон был наказан неспортивным фолом второй степени и удалён с площадки до конца матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По данным ESPN, только в больнице баскетболист пришёл в сознание, начал двигать руками и ногами, но медики диагностировали перелом запястья. Очнувшись, первым делом Уэллс спросил: «Какой счёт?»

Фото: Из соцсетей Джейлена Уэллса

Пока сроки восстановления неизвестны, но, судя по всему, угрозы жизни нет. Тем не менее ситуация практически гарантирует для Уэллса досрочное завершение сезона, а реабилитация может затянуться до момента, когда начнётся подготовка к следующему.

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