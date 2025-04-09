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«Кливленд» досрочно стал победителем Восточной конференции НБА после матча с «Чикаго»

«Кливленд» досрочно стал победителем Восточной конференции НБА после матча с «Чикаго»
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В ночь с 8 на 9 апреля мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Кливленд Кавальерс» и «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 135:113, благодаря которой «Кливленд» досрочно стал победителем Восточной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
135 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 28, Мобли - 21, Джером - 18, Хантер - 17, Аллен - 12, Страс - 9, Меррилл - 9, Уэйд - 9, Тайсон - 5, Бейтс - 3, Океке - 2, Окоро - 2, Грин, Томпсон, Траверс
Чикаго Буллз: Уильямс - 21, Бузелис - 19, Хортон-Такер - 17, Смит - 13, Картер - 10, Терри - 9, Коллинс - 7, Филлипс - 7, Лидделл - 6, Янг - 4, Болл, Миллер

По итогам 79 матчей процент выигрышей у «Кливленда» составляет 0,797. На втором месте Восточной конференции расположился «Бостон Селтикс», чей процент составляет 0,747. Тройку лидеров завершает «Нью-Йорк Никс», их процент равен 0,633.

Лидером Западной конференции является «Оклахома-Сити Тандер», по итогам 79 матчей процент выигрышей этой команды составляет 0,823.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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