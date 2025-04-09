«Кливленд» досрочно стал победителем Восточной конференции НБА после матча с «Чикаго»

В ночь с 8 на 9 апреля мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Кливленд Кавальерс» и «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 135:113, благодаря которой «Кливленд» досрочно стал победителем Восточной конференции.

По итогам 79 матчей процент выигрышей у «Кливленда» составляет 0,797. На втором месте Восточной конференции расположился «Бостон Селтикс», чей процент составляет 0,747. Тройку лидеров завершает «Нью-Йорк Никс», их процент равен 0,633.

Лидером Западной конференции является «Оклахома-Сити Тандер», по итогам 79 матчей процент выигрышей этой команды составляет 0,823.