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«Голден Стэйт» разгромил «Финикс», нанеся им седьмое поражение кряду. У Карри — 25 очков

Утром 9 апреля мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:95.

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный разыгрывающий Стефен Карри, набравший 25 очков и совершивший девять подборов и шесть передач. Его партнёр по команде американский защитник Брэндин Подзиемски набрал 22 очка.

У хозяев наибольшей результативностью отметился защитник Девин Букер, в активе которого 21 очко, три подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Финикс» дома сыграет с «Оклахома-Сити Тандер» 10 апреля, а «Голден Стэйт» на своей арене встретится с «Сан-Антонио Спёрс» также 10 апреля.

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У кого больше всех очков в НБА: