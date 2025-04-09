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Финикс Санз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 9 апреля 2025, счёт 133:95, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Голден Стэйт» разгромил «Финикс», нанеся им седьмое поражение кряду. У Карри — 25 очков
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Утром 9 апреля мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:95.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
95 : 133
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 21, Данн - 12, Аллен - 12, Ли - 8, Бил - 7, Моррис - 7, Гиллеспи - 6, Мартин - 6, Ричардс - 4, Игодаро - 4, О'Нил - 3, Пламли - 3, Джонс - 2, Бол, Мицич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Подзиемски - 22, Джексон-Дэвис - 13, Куминга - 10, Батлер - 10, Нокс - 10, Спенсер - 10, Хилд - 7, Сантос - 7, Роу - 6, Муди - 5, Грин - 5, Луни - 2, Ки - 1, Армстронг

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный разыгрывающий Стефен Карри, набравший 25 очков и совершивший девять подборов и шесть передач. Его партнёр по команде американский защитник Брэндин Подзиемски набрал 22 очка.

У хозяев наибольшей результативностью отметился защитник Девин Букер, в активе которого 21 очко, три подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Финикс» дома сыграет с «Оклахома-Сити Тандер» 10 апреля, а «Голден Стэйт» на своей арене встретится с «Сан-Антонио Спёрс» также 10 апреля.

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