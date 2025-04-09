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В НБА определились ещё один участник плей-ин и команда, потерявшая шансы на Западе

В НБА определились ещё один участник плей-ин и команда, потерявшая шансы на Западе
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Стал известен ещё один участник плей-ин в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025. Им стала команда «Сакраменто Кингз», занимающая девятое место в турнирной таблице Запада.

Это стало возможным из-за разгромного поражения «Финикс Санз» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (95:133). Таким образом, «Сакраменто» точно не займёт место ниже 10-го. В свою очередь, «Сан Антонио Спёрс», проигравший свой матч игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» (117:122), потерял все шансы сыграть в плей-офф.

Напомним, ранее прямую путёвку получили «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс», «Голден Стэйт Уорриорз», а также «Мемфис Гриззлиз» и «Миннесота Тимбервулвз» борются за места с третьего по шестое, чтобы также напрямую попасть в зону плей-офф. Те, кто займёт седьмую и восьмую строчки, будут играть стадию плей-ин.

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