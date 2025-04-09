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«Егор остался верен мечте». Владимир Дёмин — о решении сына участвовать в драфте НБА

«Егор остался верен мечте». Владимир Дёмин — о решении сына участвовать в драфте НБА
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В прошлом игрок «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста университета Егора Дёмина, прокомментировал решение сына выставить свою кандидатуру на драфт НБА после одного сезона за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA.

«Егор выслушал различные мнения, провёл анализ и принял взвешенное решение. Мы его полностью поддерживаем и сделали всё, чтобы не было давления и навязчивых советов. Он также выслушал позицию BYU. Университет очень хотел видеть его в следующем сезоне. Но Егор остался верен своей мечте, цели и тому пути, который был выбран», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
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