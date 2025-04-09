Отец Дёмина рассказал, что не знал окончательного решения Егора в пользу НБА

Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста Егора Дёмина, поделился мнением о том, сложно ли далось его сыну решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

«Насколько сложно далось ему это решение? Это его выбор. Больше скажу, до того момента, пока он не озвучил своё решение официально, мы особо и сами не знали, каким оно окажется. Мы понимали, к чему он склоняется… Я предполагал, что с большей вероятностью он выберет вариант с НБА, но точно узнал на пресс-конференции», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

19-летний Дёмин провёл сезон в студенческой лиге NCAA, выступая за университет Бригама Янга (BYU). Команда с россиянином пробилась в число 16 лучших команд плей-офф турнира под названием «Мартовское безумие».