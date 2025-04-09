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Результаты игрового дня НБА 9 апреля

Результаты игрового дня НБА 9 апреля
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В ночь с 8 на 9 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 апреля:

«Шарлотт Хорнетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 100:124;
«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» – 119:112;
«Индиана Пэйсерс» – «Вашингтон Уизардс» – 104:98;
«Кливленд Кавальерс» – «Чикаго Буллз» – 135:113;
«Бруклин Нетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 119:114;
«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» – 117:119 ОТ;
«Милуоки Бакс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 110:103;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 136:120;
«Финикс Санз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 95:133;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 122:117.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
100 : 124
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 14, Салон - 13, Окоги - 12, Диабате - 10, Карри - 9, Симс - 9, Уильямс - 8, Смит - 8, Симпсон - 7, Гибсон - 6, Джеффрис - 4, Нуркич
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Бейн - 19, Иди - 17, Джексон - 14, Альдама - 11, Пиппен Мл. - 10, Уильямс Мл. - 8, Джексон - 6, Уэллс - 3, Стивенс - 3, Хафф - 3, Спенсер - 2, Кеннард, Багли III, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Банкеро - 33, Вагнер - 22, Картер - 17, Колдуэлл-Поуп - 15, Блэк - 8, Джозеф - 8, Хьюстан - 7, Айзек - 5, Харрис - 3, Энтони - 1, Ховард, Да Силва, Битадзе
Атланта Хоукс: Оконгву - 30, Янг - 28, Дэниэлс - 15, Леверт - 13, Ньянг - 9, Рисашер - 8, Гуйе - 6, Крейчи - 3, Уоллес, Мэнн, Мэтьюз, Барлоу, Плауден
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 98
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Халибёртон - 22, Матурин - 17, Тёрнер - 14, Топпин - 12, Несмит - 7, Нембард - 4, Брайант - 2, Макконнелл - 2, Уокер, Фриман, Деннис, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
Вашингтон Уизардс: Шампани - 20, Сарр - 20, Пул - 19, Каррингтон - 13, Джордж - 9, Джонсон - 8, Тор - 7, Джонс - 2, Брогдон, Гилл, Холмс, Смарт
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
135 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 28, Мобли - 21, Джером - 18, Хантер - 17, Аллен - 12, Страс - 9, Меррилл - 9, Уэйд - 9, Тайсон - 5, Бейтс - 3, Океке - 2, Окоро - 2, Грин, Томпсон, Траверс
Чикаго Буллз: Уильямс - 21, Бузелис - 19, Хортон-Такер - 17, Смит - 13, Картер - 10, Терри - 9, Коллинс - 7, Филлипс - 7, Лидделл - 6, Янг - 4, Болл, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Уотфорд - 22, Тимме - 16, Миллер-Уайтхэд - 14, Эвбуомван - 13, Клэкстон - 13, Льюис - 12, Этьенн - 11, Уильямс - 9, Уилсон - 9, Бикман, Мартин, Клауни
Нью-Орлеан Пеликанс: Ривз - 17, Маткович - 17, Альварадо - 16, Кэйн - 15, Брукс - 14, Браун - 9, Мисси - 9, Олиник - 8, Пэйтон - 3, Киньонес - 3, Робинсон-Эрл - 3, Келли
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 119
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Таунс - 34, Брансон - 27, Бриджес - 14, Ануноби - 13, Харт - 10, Пэйн - 7, Макбрайд - 5, Робинсон - 4, Шамет - 3, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Уотсон
Бостон Селтикс: Порзингис - 34, Тейтум - 32, Холидэй - 16, Уайт - 14, Притчард - 8, Хозер - 7, Браун - 6, Корнет - 2, Крэйг, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Портер - 21, Портис - 18, Лопес - 10, Кузма - 10, Грин - 9, Трент-мл. - 7, Принс - 7, Роллинз - 5, Ливингстон, Смит, Джексон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Дивинченцо - 24, Рид - 17, Макдэниелс - 13, Рэндл - 9, Гобер - 6, Конли - 5, Александер-Уолкер - 4, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
136 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Уильямс - 26, Дорт - 17, Холмгрен - 14, Уоллес - 11, Карузо - 9, Хартенштайн - 8, Джо - 3, Уиггинс - 3, Уильямс - 3, Джонс, Флаглер, Карлсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Ривз - 24, Дончич - 23, Финни-Смит - 12, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Гудвин - 6, Винсент - 5, Кнехт - 3, Колоко - 2, Джемисон - 2, Милтон, Лень, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
95 : 133
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 21, Данн - 12, Аллен - 12, Ли - 8, Бил - 7, Моррис - 7, Гиллеспи - 6, Мартин - 6, Ричардс - 4, Игодаро - 4, О'Нил - 3, Пламли - 3, Джонс - 2, Бол, Мицич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Подзиемски - 22, Джексон-Дэвис - 13, Куминга - 10, Батлер - 10, Нокс - 10, Спенсер - 10, Хилд - 7, Сантос - 7, Роу - 6, Муди - 5, Грин - 5, Луни - 2, Ки - 1, Армстронг
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 117
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 25, Зубац - 24, Харден - 21, Богданович - 19, Джонс - 18, Батюм - 9, Данн - 6, Флауэрс, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Болдуин Мл., Симмонс
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 24, Касл - 19, Джонсон - 12, Пол - 9, Брэнэм - 9, Уэсли - 8, Мамукелашвили - 8, Васселл - 7, Маклафлин - 6, Бийомбо - 6, Шампани - 6, Дюк - 3, Бэсси, Ингрэм
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