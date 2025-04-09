В ночь с 8 на 9 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 апреля:

«Шарлотт Хорнетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 100:124;

«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» – 119:112;

«Индиана Пэйсерс» – «Вашингтон Уизардс» – 104:98;

«Кливленд Кавальерс» – «Чикаго Буллз» – 135:113;

«Бруклин Нетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 119:114;

«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» – 117:119 ОТ;

«Милуоки Бакс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 110:103;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 136:120;

«Финикс Санз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 95:133;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 122:117.

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