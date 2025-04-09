Отец Дёмина назвал выставление Егора на драфт НБА знаковым событием

В прошлом игрок «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, который является отцом Егора Дёмина, объяснил, считает ли он знаковым событием выставление кандидатуры сына на драфт НБА.

«С одной стороны, это знаковое событие — российский игрок на драфте, с другой — мы должны дождаться того самого дня, когда его выберут. Должно пройти ещё время до самого драфта, тогда уже можно будет говорить о знаковом событии. Здесь важно всё: место, куда он попадёт, клуб, коллектив. Сейчас Егору предстоит процесс собеседований с командами и открытые тренировки, на которых они могут на него посмотреть. На них он может себя показать и улучшить свои котировки», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.