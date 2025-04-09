Единая лига: расписание матчей на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности в эту дату пройдут три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига: расписание на 9 апреля:

15:30 мск – «Енисей» – «Самара»;

19:00 мск – «Зенит – «Парма»;

20:00 мск – ЦСКА – «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 апреля 2025, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 апреля 2025, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент является «Зенит», на счету которого 37 побед и пять поражений. Второе место занимает ЦСКА (36 победы и шесть поражений), топ-3 замыкает УНИКС (35 побед и восемь поражений).

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