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«Особенный!» Владимир Дёмин объяснил, чем Егор отличается от других

«Особенный!» Владимир Дёмин объяснил, чем Егор отличается от других
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Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста Егора Дёмина, который выступал за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, рассказал, что отличает его сына от других игроков.

«Мы всегда знали, что Егор особенный! Он отличается от многих своим отношением, уверенностью, трудолюбием, у него много качеств, которые должны были привести его к успеху. У него есть большая мечта, но важно выстроить правильный путь к этой мечте, чтобы её осуществить. Он шаг за шагом двигался в правильном направлении, получив свой шанс», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Всё самое интересное!
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
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Новости. Баскетбол
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