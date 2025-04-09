Североамериканский букмекер назвал команду, являющуюся фаворитом в борьбе за Йокича

«Лос-Анджелес Лейкерс» является главным претендентом на подписание сербского центрового Николы Йокича после увольнения Майка Мэлоуна с поста главного тренера «Денвер Наггетс». Это следует из данных букмекерской компании Bovada.

В настоящий момент «Денвер» занимает пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. «Лос-Анджелес» занимает третью позицию на Западе (48 побед, 31 поражение). В активе «Наггетс» 47 побед и 32 поражения. Йокич в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации к настоящему моменту принял участие в 67 матчах, где в среднем набирал 30 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,2 передачи.

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