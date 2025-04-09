Владимир Гомельский предположил, почему «Денвер» уволил главного тренера Майка Мэлоуна

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу решения руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» уволить главного тренера Майка Мэлоуна. Кроме того, был уволен генеральный менеджер команды Келвин Бут.

«Чаще всего подобная ситуация возникает, когда в клубе назрел конфликт. Это может быть конфликт между менеджментом и тренерским штабом или между тренерским штабом и командой. Таким образом, решение владельца «Денвера» об увольнении их главного тренера и генерального менеджера показывает, что в этом сезоне «Денвер» не будет бороться за титул и что команду ждёт серьёзная перестройка», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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