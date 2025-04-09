Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский предположил, почему «Денвер» уволил главного тренера Майка Мэлоуна

Владимир Гомельский предположил, почему «Денвер» уволил главного тренера Майка Мэлоуна
Комментарии

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу решения руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» уволить главного тренера Майка Мэлоуна. Кроме того, был уволен генеральный менеджер команды Келвин Бут.

«Чаще всего подобная ситуация возникает, когда в клубе назрел конфликт. Это может быть конфликт между менеджментом и тренерским штабом или между тренерским штабом и командой. Таким образом, решение владельца «Денвера» об увольнении их главного тренера и генерального менеджера показывает, что в этом сезоне «Денвер» не будет бороться за титул и что команду ждёт серьёзная перестройка», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Североамериканский букмекер назвал команду, являющуюся фаворитом в борьбе за Йокича

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android