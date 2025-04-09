Стив Керр вызвал на разговор Хилда, не отдавшего пас на свободного Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр с юмором провёл назидательную беседу с атакующим защитником команды Бадди Хилдом. Наставнику «воинов» не понравилось, что Хилд во время матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» не отдал передачу на разыгрывающего Стефена Карри, которого в тот момент никто не опекал.

Во время тайм-аут Керр подозвал к себе Хилда, указав ему на ошибку: «Бадди, это Стеф Карри. Стеф, это Бадди Хилд. Я хочу, чтобы вы, ребята, познакомились друг с другом. Передай привет Стефу, он величайший снайпер в истории, и его абсолютно никто не держал. А тебя обожаю, Бадди. Я тебя обожаю».

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, матч закончился победой «Голден Стэйт» со счётом 133:95.

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