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Паскуаль — о матче с «Пармой»: хотим окончательно закрыть вопрос с первым местом

Паскуаль — о матче с «Пармой»: хотим окончательно закрыть вопрос с первым местом
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Игра состоится сегодня, 9 марта. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы играем против «Пармы» — соперника, который борется за шестое место, и для них этот матч очень важен. Также стоит отметить, что их команда с отличным тренером и хорошими игроками с каждым днём становится всё лучше. Для нас это важная игра, потому что мы хотим окончательно закрыть вопрос с первым местом здесь, дома. Надеемся, что все болельщики придут на матч и будут наслаждаться игрой вместе, бороться вместе с нами за эту важную победу. Но это игра, в которой нам нужно контролировать темп. Мы должны сыграть очень хорошо, если хотим победить», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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