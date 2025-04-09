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Баскетболист ЦСКА Тримбл — об Овечкине после его рекорда в НХЛ: хочу передать ему месседж

Баскетболист ЦСКА Тримбл — об Овечкине после его рекорда в НХЛ: хочу передать ему месседж
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Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл отреагировал на рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в НХЛ. 6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и побил достижение 26-летней давности, которое принадлежало легендарному канадскому игроку Уэйну Гретцки. Примечательно, что Тримбл родился в Вашингтоне.

«Это безумно классная новость, поздравляю его. Не могу сказать, что очень много знаю о хоккее, но я бывал на матчах в детстве. Конечно, в Вашингтоне об Александре Овечкине знают все, я в том числе. Горжусь, что он побил рекорд и стал величайшим в хоккее. Хочу через вас передать ему месседж: хочу фото с ним, а также его джерси», — приводит слова Тримбла «Матч ТВ».

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