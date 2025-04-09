Капитан «Зенита» Карасёв выделил сильные стороны «Пармы» перед матчем команд в Единой лиге

Капитан «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Игра состоится сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сильные стороны «Пармы»? Быстрая, агрессивная команда с очень неплохим набором легионеров, которые могут обострить игру. Ройс Хэмм, Стэнли Уиттакер, Гарретт Нэвелс — всех ребят прекрасно знаем. Они пропагандируют очень агрессивный баскетбол. Плюс тренер Пашутин всю жизнь играет в агрессивный, быстрый баскетбол, с большим количеством свободы в нападении. Кроме того, у «Пармы» это тоже важные игры, потому что они борются за плей-офф, за более высокую позицию. Поэтому, я думаю, они приедут и будут настроены во всеоружии.

Конечно, мы каждую игру выходим, чтобы побеждать, — и без разницы, решает эта игра что-то или нет. Хочется перед своими болельщиками, безусловно, досрочно оформить это первое место и порадовать, в первую очередь, всех петербуржцев красивым баскетболом и победой», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. «Парма» располагается на седьмой позиции.

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