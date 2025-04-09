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Лука Дончич высказался о предстоящем матче с «Далласом»

Лука Дончич высказался о предстоящем матче с «Далласом»
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий относительно предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со своей бывшей командой «Даллас Маверикс».

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, не знаю, как буду себя чувствовать. С нетерпением жду возвращения в Даллас, встречи с фанатами, с бывшими товарищами по команде. Для меня это точно будет очень эмоционально», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Матч между «Далласом» и «Лос-Анджелесом» состоится завтра, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.

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