Лука Дончич высказался о предстоящем матче с «Далласом»
Поделиться
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий относительно предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со своей бывшей командой «Даллас Маверикс».
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Честно говоря, не знаю, как буду себя чувствовать. С нетерпением жду возвращения в Даллас, встречи с фанатами, с бывшими товарищами по команде. Для меня это точно будет очень эмоционально», — сказал Дончич на пресс-конференции.
Матч между «Далласом» и «Лос-Анджелесом» состоится завтра, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.
Лука Дончич продемонстрировал футбольные навыки:
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
13:37
-
12:52
-
12:35
-
11:57
-
11:40
-
11:03
-
10:19
-
10:00
-
09:49
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
07:22
-
06:27
-
06:25
-
05:54
-
00:08
- 8 апреля 2025
-
23:55
-
23:22
-
22:34
-
22:20
-
22:07
-
21:56
-
21:12
-
21:11
-
21:10
-
21:03
-
20:44
-
20:31
-
20:24
-
20:21