Лука Дончич высказался о предстоящем матче с «Далласом»

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич дал комментарий относительно предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со своей бывшей командой «Даллас Маверикс».

«Честно говоря, не знаю, как буду себя чувствовать. С нетерпением жду возвращения в Даллас, встречи с фанатами, с бывшими товарищами по команде. Для меня это точно будет очень эмоционально», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Матч между «Далласом» и «Лос-Анджелесом» состоится завтра, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.

Лука Дончич продемонстрировал футбольные навыки: