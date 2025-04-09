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Леброн Джеймс объяснил, почему иногда покидает матчи незадолго до их окончания

Леброн Джеймс объяснил, почему иногда покидает матчи незадолго до их окончания
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40-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, почему иногда покидает матчи незадолго до их окончания.

«Это забавно. Многие замечают, как я ухожу с площадки, когда до конца игры ещё есть время. Неважно, поражение это или победа, причина, по которой я это делаю, заключается в том, что я пытаюсь добраться до раздевалки, чтобы начать подготовку к следующей встрече. Я прихожу в раздевалку, беру мешки со льдом. Также у меня там есть смузи и фрукты», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 68 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 8,3 передачи.

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