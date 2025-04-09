The Athletic раскрыл недовольство Николы Йокича ситуацией в «Денвере»

Издание The Athletic поделилось инсайдами относительно атмосферы в команде НБА «Денвер Наггетс». Ранее руководство клуба приняло решение уволить Майка Мэлоуна с поста главного тренера. Кроме того, был уволен генеральный менеджер команды Келвин Бут.

«Источники в лиге сообщили, что в раздевалке было значительное разочарование тем, как «Наггетс» играли, особенно в обороне. Йокич был разочарован самоотдачей команды в защите и её игрой в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении издания.

В настоящий момент «Денвер» занимает пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «Наггетс» 47 побед и 32 поражения.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: