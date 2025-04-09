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УНИКС расстанется с Тони Тэйлором и подпишет экс-игрока ЦСКА — источник

УНИКС расстанется с Тони Тэйлором и подпишет экс-игрока ЦСКА — источник
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Команда Единой лиги ВТБ УНИКС в ближайшее время выведет из состава травмированного Тони Тэйлора. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». При этом, по сведениям издания El Progreso de Lugo, казанский клуб уже подыскал замену американскому разыгрывающему. По данным источника, в скором времени в казанский клуб перейдёт американский лёгкий форвард Дэрран Хиллиард, выступающий за «Рио Бреогана» в чемпионате Испании.

Отметим, что Хиллиард уже выступал в Российской Федерации. С 2019 по 2021 год Дэрран представлял московский ЦСКА.

В настоящий момент УНИКС занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 35 побед и восемь поражений.

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