Пол Пирс: не буду шокирован, если Йокич потребует обмена из «Денвера»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс поделился мнением о решении руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» уволить главного тренера Майка Мэлоуна. Кроме того, был уволен генеральный менеджер команды Келвин Бут.

«Это несерьёзно. Они могли бы подождать до окончания сезона, чтобы пойти на этот шаг. Я просто не понимаю. Благодаря этому ходу их шансы выиграть чемпионат не станут выше. Я не был бы шокирован, если бы Йокич потребовал обмена этим летом», — сказал Пирс на канале SPEAK в YouTube.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: