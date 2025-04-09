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Чемпион НБА объяснил, почему не удивлён увольнением главного тренера «Денвера» Мэлоуна

Чемпион НБА объяснил, почему не удивлён увольнением главного тренера «Денвера» Мэлоуна
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий относительно решения руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» уволить главного тренера Майка Мэлоуна.

«На самом деле я не удивлён. Все мы знаем, что к этому шло. В раздевалке его не слушали. Мы видели разочарование Николы Йокича. Если хотите узнать, как команда относится к своему тренеру, понаблюдайте за их усилиями при игре в обороне. Я всегда обращал на это внимание», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.

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