Чемпион НБА объяснил, почему не удивлён увольнением главного тренера «Денвера» Мэлоуна

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий относительно решения руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» уволить главного тренера Майка Мэлоуна.

«На самом деле я не удивлён. Все мы знаем, что к этому шло. В раздевалке его не слушали. Мы видели разочарование Николы Йокича. Если хотите узнать, как команда относится к своему тренеру, понаблюдайте за их усилиями при игре в обороне. Я всегда обращал на это внимание», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: