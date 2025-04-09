Лука Дончич высказался после удаления в матче с «Оклахомой»
Поделиться
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал своё удаление, произошедшее в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Словенец получил технический фол в четвёртой четверти за перепалку с одним из фанатов.
«Если кто-то что-то высказывает мне, я всегда отвечаю. Мои слова не были обращены к судье. Не понимаю этого удаления», — сказал Дончич на пресс-конференции.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, «Лос-Анджелес» проиграл со счётом 120:136.
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
136 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Уильямс - 26, Дорт - 17, Холмгрен - 14, Уоллес - 11, Карузо - 9, Хартенштайн - 8, Джо - 3, Уиггинс - 3, Уильямс - 3, Джонс, Флаглер, Карлсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Ривз - 24, Дончич - 23, Финни-Смит - 12, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Гудвин - 6, Винсент - 5, Кнехт - 3, Колоко - 2, Джемисон - 2, Милтон, Лень, Моррис
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
16:47
-
16:02
-
15:24
-
15:12
-
14:31
-
14:12
-
13:37
-
12:52
-
12:35
-
11:57
-
11:40
-
11:03
-
10:19
-
10:00
-
09:49
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
07:22
-
06:27
-
06:25
-
05:54
-
00:08
- 8 апреля 2025
-
23:55
-
23:22
-
22:34
-
22:20
-
22:07
-
21:56
-
21:12
-
21:11