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Лука Дончич высказался после удаления в матче с «Оклахомой»

Лука Дончич высказался после удаления в матче с «Оклахомой»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал своё удаление, произошедшее в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Словенец получил технический фол в четвёртой четверти за перепалку с одним из фанатов.

«Если кто-то что-то высказывает мне, я всегда отвечаю. Мои слова не были обращены к судье. Не понимаю этого удаления», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Лос-Анджелес» проиграл со счётом 120:136.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
136 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Уильямс - 26, Дорт - 17, Холмгрен - 14, Уоллес - 11, Карузо - 9, Хартенштайн - 8, Джо - 3, Уиггинс - 3, Уильямс - 3, Джонс, Флаглер, Карлсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Ривз - 24, Дончич - 23, Финни-Смит - 12, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Гудвин - 6, Винсент - 5, Кнехт - 3, Колоко - 2, Джемисон - 2, Милтон, Лень, Моррис
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