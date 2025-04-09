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«Енисей» разгромил «Самару» в матче Единой лиги

«Енисей» разгромил «Самару» в матче Единой лиги
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В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Енисей» встречался с «Самарой». Игра закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 100:68 (22:17, 26:19, 29:18, 23:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
100 : 68
Самара
Самарская область
Енисей: Перевалов - 17, Герасимов - 17, Сонько - 14, Долинин - 14, Близнюк - 11, Шлегель - 9, Загретдинов - 9, Одиноков - 7, Скуратов - 2, Заворотний
Самара: М. Кулагин - 24, Сопин - 13, Платонов - 10, Амосов - 9, Голдырев - 4, Слетков - 4, Пивцайкин - 2, Маруфов - 2, Кашин, Прохоров

Самыми результативными в составе победителей стали защитники Тимофей Герасимов и Владислав Перевалов. На счету обоих по 17 очков. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Михаил Кулагин. В его активе 24 очка, шесть подборов и три передачи.

В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет с московской МБА-МАИ. Встреча состоится 13 апреля и начнётся в 13:00 мск. «Самара» в следующем туре отправится в гости к саратовскому «Автодору». Матч пройдёт 13 апреля. Начало — в 15:00 мск.

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