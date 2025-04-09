Ранее судимый президент «Динамо-Владивосток» избил футболиста клуба — источник

Главный тренер и президент клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер избил 19-летнего футболиста Антона Мухина, который выступает за футбольное дальневосточное «Динамо» на правах аренды. Об этом сообщает телеграм-канал «Честность — не порок».

Как информирует источник, Сандлер, находясь на восстановительном мероприятии команды в бане, нанёс Мухину пять ударов, три из которых — в голову.

Изначально конфликт возник в общественной парной. Сандлер ударил футболиста по лицу, после чего его выпроводили оттуда. Но он дождался футболиста на выходе и нанёс ещё четыре удара — два по лицу и два по спине.

Сообщается, что Сандлер сам инициировал ситуацию конфликта, не разрешив Мухину сесть рядом с собой на свободное место в парной, мотивировав это тем, что футболист с ним не поздоровался.

Игрок был госпитализирован, ему поставлен диагноз «Сотрясение головного мозга. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб мягких тканей левой окологлазничной области».

Мухин написал на Сандлера заявление в полицию. Примечательно, что Сандлер ранее был судим — его обвиняли в нецелевом использовании средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». Он был приговорён к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В октябре 2017 года Сандлера отпустили по УДО.