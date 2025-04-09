Фанатские футболки Луки Дончича будут бесплатно раздавать перед игрой с «Далласом»

Фанатские футболки разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича с надписью Hvala za vse (на словенском это значит «Большое спасибо») будут раздаваться на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе перед выездным матчем «Лейкерс» с «Даллас Маверикс» в рамках регулярного чемпионата лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации).

Об этом сообщает портал NBA Central у себя на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Лейкерс» занимает третью позицию в Западной конференции, в то время как «Даллас» довольствуется лишь 10-м местом в турнирной таблице.