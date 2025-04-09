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Девушку Зайона Уильямсона обвиняют в преследовании и нападении

Девушку Зайона Уильямсона обвиняют в преследовании и нападении
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Акхиму Лав, девушку Зайона Уильямсона, обвиняют в преследовании и нападении на неизвестную женщину. Кроме того, Акхима забросала дом Зайона яйцами. Об этом сообщает New York Post.

Как сообщает источник, Лав угрожала своей неизвестной сопернице в социальных сетях, после чего забросала дом игрока НБА яйцами.

Через неделю Акхима вернулась в дом, открыла его ключами и схватила свою жертву за волосы, ударив её связкой ключей, зажатой в руке. У пострадавшей остались порезы на глазах, шишка на голове и были вырваны четыре ногтя.

Акхиме предъявили обвинения по четырём пунктам и установлен залог в размере $ 50 тыс.

Напомним, у Зайона Уильямсона и Акхимы Лав есть общая дочь.

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