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Сергей Моня анонсировал товарищеские игры сборной России с сильными соперниками

Сергей Моня анонсировал товарищеские игры сборной России с сильными соперниками
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Глава департамента национальных и резервных команд России по баскетболу Сергей Моня сообщил, что летом юниорскую и основную команды России ждут спарринги с сильными соперниками.

«Если всё пройдёт так, как задумывается, то летом юниорские сборные и, большая вероятность, что и национальные, получат спарринги против сильных соперников. Давайте чуть‑чуть подождём.

Сейчас для нас важно провести тренировочные лагери для юношей и девушек 2011 года рождения, которые должны показать наличие игроков для ближайшего резерва», — приводит слова Мони «Матч ТВ».

Напомним, сборные России отстранены от международных соревнований под эгидой ФИБА с 2022 года из-за ситуации на Украине.

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