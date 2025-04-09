Сергей Моня анонсировал товарищеские игры сборной России с сильными соперниками

Глава департамента национальных и резервных команд России по баскетболу Сергей Моня сообщил, что летом юниорскую и основную команды России ждут спарринги с сильными соперниками.

«Если всё пройдёт так, как задумывается, то летом юниорские сборные и, большая вероятность, что и национальные, получат спарринги против сильных соперников. Давайте чуть‑чуть подождём.

Сейчас для нас важно провести тренировочные лагери для юношей и девушек 2011 года рождения, которые должны показать наличие игроков для ближайшего резерва», — приводит слова Мони «Матч ТВ».

Напомним, сборные России отстранены от международных соревнований под эгидой ФИБА с 2022 года из-за ситуации на Украине.