Йовица Арсич высказался о победе «Енисея» над «Самарой» в Единой лиге

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий после победы своих подопечных над самарской «Самарой» в рамках Единой лиги, который завершился в их пользу со счётом 100:68 (22:17, 26:19, 29:18, 23:14).

«В первой половине у нас были проблемы с защитой против Михаила Кулагина, с остальными игроками мы справились. Не могу сказать, что мы здорово играли в обороне, но большую часть матча мы выполняли наш план, контролируя ход встречи. Во второй половине, когда стало понятно, что мы выигрываем, у нас полетели и дальние броски, а так играть всегда проще. Мы довольны победой и, что самое главное, смогли порадовать наших болельщиков, которые пришли нас поддержать сегодня» — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.