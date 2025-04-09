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Йовица Арсич высказался о победе «Енисея» над «Самарой» в Единой лиге

Йовица Арсич высказался о победе «Енисея» над «Самарой» в Единой лиге
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий после победы своих подопечных над самарской «Самарой» в рамках Единой лиги, который завершился в их пользу со счётом 100:68 (22:17, 26:19, 29:18, 23:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
100 : 68
Самара
Самарская область
Енисей: Перевалов - 17, Герасимов - 17, Сонько - 14, Долинин - 14, Близнюк - 11, Шлегель - 9, Загретдинов - 9, Одиноков - 7, Скуратов - 2, Заворотний
Самара: М. Кулагин - 24, Сопин - 13, Платонов - 10, Амосов - 9, Голдырев - 4, Слетков - 4, Пивцайкин - 2, Маруфов - 2, Кашин, Прохоров

«В первой половине у нас были проблемы с защитой против Михаила Кулагина, с остальными игроками мы справились. Не могу сказать, что мы здорово играли в обороне, но большую часть матча мы выполняли наш план, контролируя ход встречи. Во второй половине, когда стало понятно, что мы выигрываем, у нас полетели и дальние броски, а так играть всегда проще. Мы довольны победой и, что самое главное, смогли порадовать наших болельщиков, которые пришли нас поддержать сегодня» — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

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