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Леброн Джеймс стал первым спортсменом, у которого теперь есть своя кукла Кена

Леброн Джеймс стал первым спортсменом, у которого теперь есть своя кукла Кена
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40-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым спортсменом, у которого появилась своя собственная кукла Кена. Об этом сообщает Pop Base на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) Леброн к настоящему моменту принял участие в 68 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 8,3 передачи.

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля «Лейкерс» проведёт свой очередной матч в рамках лиги НБА, где на выезде сыграет с «Даллас Маверикс». Сейчас «Лейкерс» идёт на третьей позиции в Западной конференции.

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