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Коновалов объяснил крупное поражение «Самары» в матче с «Енисеем»

Коновалов объяснил крупное поражение «Самары» в матче с «Енисеем»
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Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (68:100).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
100 : 68
Самара
Самарская область
Енисей: Перевалов - 17, Герасимов - 17, Сонько - 14, Долинин - 14, Близнюк - 11, Шлегель - 9, Загретдинов - 9, Одиноков - 7, Скуратов - 2, Заворотний
Самара: М. Кулагин - 24, Сопин - 13, Платонов - 10, Амосов - 9, Голдырев - 4, Слетков - 4, Пивцайкин - 2, Маруфов - 2, Кашин, Прохоров

«Наверное, сегодня было легко спрогнозировать те проблемы, с которыми мы столкнёмся. Понятно, что это не должно быть оправданием для нас, мы должны быть более устойчивыми, лучше реагировать на контактную защиту «Енисея», они отрезали наших лидеров, и мы не так хорошо заходили в «краску», чтобы создавать моменты для броска. Наша игра сейчас зависит от верхнего пик-н-ролла, где мы ищем обыгрыш или движение вовнутрь.

Мы пытались навязать быструю игру, но промазали свободные броски. Во второй половине у соперника полетело всё, забили много открытых бросков, 52% говорят сами за себя. Наши 12 передач — это проблема нашей реализации. Не так много потерь, но мы не были хороши в защите, чтобы блокировать эти броски, чем воспользовался «Енисей»», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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