Коновалов объяснил крупное поражение «Самары» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (68:100).

«Наверное, сегодня было легко спрогнозировать те проблемы, с которыми мы столкнёмся. Понятно, что это не должно быть оправданием для нас, мы должны быть более устойчивыми, лучше реагировать на контактную защиту «Енисея», они отрезали наших лидеров, и мы не так хорошо заходили в «краску», чтобы создавать моменты для броска. Наша игра сейчас зависит от верхнего пик-н-ролла, где мы ищем обыгрыш или движение вовнутрь.

Мы пытались навязать быструю игру, но промазали свободные броски. Во второй половине у соперника полетело всё, забили много открытых бросков, 52% говорят сами за себя. Наши 12 передач — это проблема нашей реализации. Не так много потерь, но мы не были хороши в защите, чтобы блокировать эти броски, чем воспользовался «Енисей»», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.