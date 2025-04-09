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«Зенит» обыграл «Парму» в домашнем матче Единой лиги

«Зенит» обыграл «Парму» в домашнем матче Единой лиги
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Сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Зенит» встречался с пермской «Пармой». Игра закончилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 105:90 (27:24, 24:26, 29:27, 25:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 90
Парма
Пермь
Зенит: Швед - 19, Пойтресс - 18, Фрейзер - 17, Жбанов - 15, Карасёв - 13, Бэйкон - 13, Хантер - 6, Уайт - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
Парма: Руженцев - 29, Уиттакер - 21, Нэвелс - 21, Хэмм - 8, Шашков - 7, Тучков - 2, Фирсов - 2, Свинин, Ильницкий, Якушин, Чебуркин, Захаров

Самым результативным игроком в составе победителей стал российский атакующий защитник Алексей Швед. На его счету 19 очков, а также четыре подбора и три перехвата. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал форвард Самсон Руженцев. В его активе 29 очков и пять подборов.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с казахстанской «Астаной». Встреча состоится 12 апреля и начнётся в 13:00 мск. «Парма» в следующем туре примет «Пари НН». Матч пройдёт 13 апреля. Начало — в 15:30 мск.

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