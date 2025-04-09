«Зенит» досрочно выиграл регулярный чемпионат Единой лиги сезона-2024/2025

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. Команда из Северной столицы осталось сыграть одну встречу в «регулярке», в настоящий момент на счету «Зенита» 38 побед и пять поражений.

Второе место занимает ЦСКА, одержавший 36 побед и потерпевший шесть поражений. По количеству побед ЦСКА может сравняться с «Зенитом», однако гарантированно уступит по дополнительным показателям — результатам личных встреч.

Третье место на данный момент занимает казанский УНИКС, который уже гарантированно никак не догонит «Зенит». Казанцы могут сравняться с ЦСКА по количеству побед, но также по дополнительным показателям не поднимутся выше третьего места.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 13 апреля.