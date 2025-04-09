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Дабл-дабл Тримбла помог ЦСКА обыграть «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

Дабл-дабл Тримбла помог ЦСКА обыграть «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге
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В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась уверенной победой ЦСКА со счётом 109:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
109 : 82
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 21, Жан-Шарль - 18, М'Бай - 17, Аврамович - 10, Ганькевич - 10, Ухов - 10, Астапкович - 7, Уэйр - 6, Карпенко - 5, Курбанов - 3, Антонов - 2, Михайловский
Пари Нижний Новгород: Зоткин - 25, Чадов - 15, Карпенков - 12, Джуришич - 9, Хэмилтон - 7, Антипов - 5, Хоменко - 4, Бабурин - 3, Вольхин - 2, Захаров, Шилохвостов

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 передач. 18 очков набрал Ливио Жан-Шарль. 17 очков на счету Амата М'Бая.

В составе «Пари Нижний Новгород» 25 очков набрал Сергей Зоткин, ещё 15 — на счету Александра Чадова.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял ЦСКА (37 побед и шесть поражений), топ-3 замыкает УНИКС (35 побед и восемь поражений).

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