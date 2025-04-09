Дабл-дабл Тримбла помог ЦСКА обыграть «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась уверенной победой ЦСКА со счётом 109:82.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мело Тримбл, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 передач. 18 очков набрал Ливио Жан-Шарль. 17 очков на счету Амата М'Бая.

В составе «Пари Нижний Новгород» 25 очков набрал Сергей Зоткин, ещё 15 — на счету Александра Чадова.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял ЦСКА (37 побед и шесть поражений), топ-3 замыкает УНИКС (35 побед и восемь поражений).