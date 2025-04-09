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Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пармой» в Единой лиге

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пармой» в Единой лиге
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы своих подопечных над пермской «Пармой» в рамках Единой лиги. Матч завершился со счётом 105:90 (27:24, 24:26, 29:27, 25:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 90
Парма
Пермь
Зенит: Швед - 19, Пойтресс - 18, Фрейзер - 17, Жбанов - 15, Карасёв - 13, Бэйкон - 13, Хантер - 6, Уайт - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
Парма: Руженцев - 29, Уиттакер - 21, Нэвелс - 21, Хэмм - 8, Шашков - 7, Тучков - 2, Фирсов - 2, Свинин, Ильницкий, Якушин, Чебуркин, Захаров

«Прежде всего, спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас сегодня и на протяжении всех 22 домашних матчей, которые мы сыграли. Что касается самой встречи, то в первые 20 минут мы явно были недостаточно сосредоточены в защите. Во второй половине, особенно в третьей четверти, когда мы добавили в концентрации, этого оказалось недостаточно, потому что соперник почувствовал уверенность по ходу матча. И только в концовке мы смогли закрыть проход к нашему кольцу и выиграть эту очень важную для нас встречу. Также хочу поздравить «Парму» с хорошей игрой, которую они показали», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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