Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пармой» в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы своих подопечных над пермской «Пармой» в рамках Единой лиги. Матч завершился со счётом 105:90 (27:24, 24:26, 29:27, 25:13).

«Прежде всего, спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас сегодня и на протяжении всех 22 домашних матчей, которые мы сыграли. Что касается самой встречи, то в первые 20 минут мы явно были недостаточно сосредоточены в защите. Во второй половине, особенно в третьей четверти, когда мы добавили в концентрации, этого оказалось недостаточно, потому что соперник почувствовал уверенность по ходу матча. И только в концовке мы смогли закрыть проход к нашему кольцу и выиграть эту очень важную для нас встречу. Также хочу поздравить «Парму» с хорошей игрой, которую они показали», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.