Евгений Пашутин высказался о поражении «Пармы» в матче с «Зенитом»

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу поражения своей команды от петербургского «Зенита» в рамках Единой лиги. Матч завершился со счётом 105:90 (27:24, 24:26, 29:27, 25:13) в пользу коллектива из северной столицы.

«Зенит» — лидер чемпионата и на первом месте. И завершил на первом месте. Команда солидная, хороший ритм взяли, уже подряд сколько матчей выиграли. Баланс хороший: и периметр, и под кольцом. Много снайперов, имеют возможность ротировать и все 40 минут держать высокий темп. Мы постарались сегодня этот темп удержать. Первые 20 минут получалось, но, когда стартовая пятёрка устаёт, ребята со скамейки тоже должны выходить и взять ответственность, особенно в защите», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.