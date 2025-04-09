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Евгений Пашутин высказался о поражении «Пармы» в матче с «Зенитом»

Евгений Пашутин высказался о поражении «Пармы» в матче с «Зенитом»
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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу поражения своей команды от петербургского «Зенита» в рамках Единой лиги. Матч завершился со счётом 105:90 (27:24, 24:26, 29:27, 25:13) в пользу коллектива из северной столицы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 90
Парма
Пермь
Зенит: Швед - 19, Пойтресс - 18, Фрейзер - 17, Жбанов - 15, Карасёв - 13, Бэйкон - 13, Хантер - 6, Уайт - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
Парма: Руженцев - 29, Уиттакер - 21, Нэвелс - 21, Хэмм - 8, Шашков - 7, Тучков - 2, Фирсов - 2, Свинин, Ильницкий, Якушин, Чебуркин, Захаров

«Зенит» — лидер чемпионата и на первом месте. И завершил на первом месте. Команда солидная, хороший ритм взяли, уже подряд сколько матчей выиграли. Баланс хороший: и периметр, и под кольцом. Много снайперов, имеют возможность ротировать и все 40 минут держать высокий темп. Мы постарались сегодня этот темп удержать. Первые 20 минут получалось, но, когда стартовая пятёрка устаёт, ребята со скамейки тоже должны выходить и взять ответственность, особенно в защите», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

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