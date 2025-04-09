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Единая лига: результаты матчей 9 апреля

Единая лига: результаты матчей 9 апреля
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Сегодня, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности в эту дату прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.

Результаты Единой лиги ВТБ 9 апреля:

«Енисей» — «Самара» — 100:68;
«Зенит — «Парма» 105:90;
ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 109:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
100 : 68
Самара
Самарская область
Енисей: Перевалов - 17, Герасимов - 17, Сонько - 14, Долинин - 14, Близнюк - 11, Шлегель - 9, Загретдинов - 9, Одиноков - 7, Скуратов - 2, Заворотний
Самара: М. Кулагин - 24, Сопин - 13, Платонов - 10, Амосов - 9, Голдырев - 4, Слетков - 4, Пивцайкин - 2, Маруфов - 2, Кашин, Прохоров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
105 : 90
Парма
Пермь
Зенит: Швед - 19, Пойтресс - 18, Фрейзер - 17, Жбанов - 15, Карасёв - 13, Бэйкон - 13, Хантер - 6, Уайт - 4, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
Парма: Руженцев - 29, Уиттакер - 21, Нэвелс - 21, Хэмм - 8, Шашков - 7, Тучков - 2, Фирсов - 2, Свинин, Ильницкий, Якушин, Чебуркин, Захаров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
109 : 82
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 21, Жан-Шарль - 18, М'Бай - 17, Аврамович - 10, Ганькевич - 10, Ухов - 10, Астапкович - 7, Уэйр - 6, Карпенко - 5, Курбанов - 3, Антонов - 2, Михайловский
Пари Нижний Новгород: Зоткин - 25, Чадов - 15, Карпенков - 12, Джуришич - 9, Хэмилтон - 7, Антипов - 5, Хоменко - 4, Бабурин - 3, Вольхин - 2, Захаров, Шилохвостов
Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений), топ-3 замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).

Регулярный чемпионат завершится 13 апреля 2025 года.

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