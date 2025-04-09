Единая лига: результаты матчей 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности в эту дату прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.

Результаты Единой лиги ВТБ 9 апреля:

«Енисей» — «Самара» — 100:68;

«Зенит — «Парма» 105:90;

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 109:82.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений), топ-3 замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).

Регулярный чемпионат завершится 13 апреля 2025 года.