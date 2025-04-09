Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (109:82).

«Как всегда, хочу выразить благодарность болельщикам, которые сегодня пришли нас поддержать. Что касается игры, в нападении мы были очень хороши. А в целом были нестабильны. Складывалось впечатление, что в первой половине игра в защите для нас была по желанию. Во второй мы стали обороняться по собственным стандартам, и это привело нас к победе», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял ЦСКА (37 побед и шесть поражений), топ-3 замыкает УНИКС (35 побед и восемь поражений).