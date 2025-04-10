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Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА

Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (82:109).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
109 : 82
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Тримбл - 21, Жан-Шарль - 18, М'Бай - 17, Аврамович - 10, Ганькевич - 10, Ухов - 10, Астапкович - 7, Уэйр - 6, Карпенко - 5, Курбанов - 3, Антонов - 2, Михайловский
Пари Нижний Новгород: Зоткин - 25, Чадов - 15, Карпенков - 12, Джуришич - 9, Хэмилтон - 7, Антипов - 5, Хоменко - 4, Бабурин - 3, Вольхин - 2, Захаров, Шилохвостов

«Поздравляю ЦСКА с победой, теперь они точно вторые в регулярном чемпионате. Для нас игра прошла с перепадами. В первой половине шли ровно, но в третьей и четвёртой четвертях подвели потери. Мы совершили 23 ошибки, за что соперники наказывали нас лёгкими очками. В такой ситуации тяжело рассчитывать на победу», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял ЦСКА (37 побед и шесть поражений), топ-3 замыкает УНИКС (35 побед и восемь поражений).

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