Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (82:109).

«Поздравляю ЦСКА с победой, теперь они точно вторые в регулярном чемпионате. Для нас игра прошла с перепадами. В первой половине шли ровно, но в третьей и четвёртой четвертях подвели потери. Мы совершили 23 ошибки, за что соперники наказывали нас лёгкими очками. В такой ситуации тяжело рассчитывать на победу», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 38 побед и пять поражений. Второе место занял ЦСКА (37 побед и шесть поражений), топ-3 замыкает УНИКС (35 побед и восемь поражений).