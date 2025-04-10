Лука Дончич расплакался перед стартом матча НБА, где «Лейкерс» играют с «Далласом»

В эти минуты в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проходит матч между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

На момент написания новости идёт четвёртая четверть. «Даллас» опережает «Лейкерс» на одно очко — 86:85. Перед началом встречи «Маверикс» провели церемонию чествования Лука Дончича, который сейчас играет за «Лейкерс». Словенец не смог сдержать эмоций, когда на большом экране показывали трогательное видео о его выступлениях за «Даллас».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в феврале Дончич был обменян в «Лос-Анджелес». Сам игрок, являющийся лидером своей новой команды и одним из признанных мастеров лиги, выражал удивление решением руководства «Маверикс» отпустить его в другой клуб.

У кого больше всех очков в НБА: