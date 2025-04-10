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Лука Дончич расплакался перед стартом матча НБА, где «Лейкерс» играют с «Далласом»

Лука Дончич расплакался перед стартом матча НБА, где «Лейкерс» играют с «Далласом»
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В эти минуты в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проходит матч между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

На момент написания новости идёт четвёртая четверть. «Даллас» опережает «Лейкерс» на одно очко — 86:85. Перед началом встречи «Маверикс» провели церемонию чествования Лука Дончича, который сейчас играет за «Лейкерс». Словенец не смог сдержать эмоций, когда на большом экране показывали трогательное видео о его выступлениях за «Даллас».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в феврале Дончич был обменян в «Лос-Анджелес». Сам игрок, являющийся лидером своей новой команды и одним из признанных мастеров лиги, выражал удивление решением руководства «Маверикс» отпустить его в другой клуб.

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