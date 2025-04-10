72 очка Луки Дончича и Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу над «Далласом»

В ночь с 9 на 10 апреля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 112:97.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 45 набранных очков, шесть передач и восемь подборов. 40-летний лёгкий форвард гостей Леброн Джеймс набрал 27 очков при семи подборах и трёх ассистах.

В составе «Маверикс» лучшим стал лёгкий форвард Наджи Маршалл — 23 очка, четыре подбора и восемь результативных передач.