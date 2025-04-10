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Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 10 апреля 2025, счет 97:112, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

72 очка Луки Дончича и Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу над «Далласом»
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 112:97.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 45 набранных очков, шесть передач и восемь подборов. 40-летний лёгкий форвард гостей Леброн Джеймс набрал 27 очков при семи подборах и трёх ассистах.

В составе «Маверикс» лучшим стал лёгкий форвард Наджи Маршалл — 23 очка, четыре подбора и восемь результативных передач.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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