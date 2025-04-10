58 очков Карри и Батлера не помогли «Голден Стэйт» избежать поражения от «Сан-Антонио»

В ночь с 9 на 10 апреля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 114:111.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри, набравший 30 очков, восемь подборов и три ассиста. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер принёс «Уорриорз» 28 очков, четыре подбора и семь результативных передач. У гостей лучшим стал лёгкий форвард Келдон Джонсон — 21 очко, восемь подборов и три ассиста.

Это поражение выбило «Голден Стэйт» из зоны плей-офф Западной конференции, переместив на седьмую строчку таблицы — в зону плей-ин. «Спёрс», уже утратившие шансы даже на плей-ин, выиграли после трёх поражений подряд.