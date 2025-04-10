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Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 10 апреля 2025, счет 111:114, НБА 2024/2025

58 очков Карри и Батлера не помогли «Голден Стэйт» избежать поражения от «Сан-Антонио»
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 114:111.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Батлер - 28, Грин - 13, Куминга - 12, Хилд - 12, Подзиемски - 7, Муди - 7, Луни - 2, Армстронг, Сантос, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Роу, Спенсер
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 21, Касл - 21, Барнс - 20, Шампани - 14, Пол - 12, Васселл - 11, Мамукелашвили - 11, Уэсли - 4, Дюк, Маклафлин, Бийомбо, Брэнэм, Бэсси, Ингрэм

Самым результативным игроком матча стал лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри, набравший 30 очков, восемь подборов и три ассиста. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер принёс «Уорриорз» 28 очков, четыре подбора и семь результативных передач. У гостей лучшим стал лёгкий форвард Келдон Джонсон — 21 очко, восемь подборов и три ассиста.

Это поражение выбило «Голден Стэйт» из зоны плей-офф Западной конференции, переместив на седьмую строчку таблицы — в зону плей-ин. «Спёрс», уже утратившие шансы даже на плей-ин, выиграли после трёх поражений подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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