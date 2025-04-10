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Сакраменто Кингз — Денвер Наггетс, результат матча 20 марта 2025, счет 116:124, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить «Сакраменто»
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 124:116.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
116 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Лавин - 27, Дерозан - 22, Эллис - 20, Лайлз - 17, Сабонис - 13, Макдермотт - 9, Картер - 4, Джонс - 2, Валанчюнас - 2, Дэвис, Фульц, Краудер
Денвер Наггетс: Браун - 25, Портер - 21, Гордон - 21, Йокич - 20, Пикетт - 18, Уотсон - 7, Джордан - 6, Уэстбрук - 5, Строутер - 1, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Александер, Чанчар

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 20 набранных очков, 12 подборов и 11 результативных передач. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Сакраменто» Зак Лавин, оформивший дабл-дабл — 27 очков и 11 ассистов.

«Наггетс» с 48 победами в 80 матчах занимают пятую строчку в таблице Западной конференции, но ещё не гарантировали себе попадание в основной плей-офф. «Кингз» с 39 победами в 80 матчах находятся на девятом месте Запада и гарантированно финишируют в плей-ин.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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