Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить «Сакраменто»

В ночь с 9 на 10 апреля мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 124:116.

В составе «Денвера» трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 20 набранных очков, 12 подборов и 11 результативных передач. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Сакраменто» Зак Лавин, оформивший дабл-дабл — 27 очков и 11 ассистов.

«Наггетс» с 48 победами в 80 матчах занимают пятую строчку в таблице Западной конференции, но ещё не гарантировали себе попадание в основной плей-офф. «Кингз» с 39 победами в 80 матчах находятся на девятом месте Запада и гарантированно финишируют в плей-ин.