Результаты игрового дня НБА 10 апреля
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В ночь с 9 на 10 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 10 апреля
- «Орландо Мэджик» – «Бостон Селтикс» — 96:76.
- «Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» — 103:122.
- «Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:112.
- «Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» — 126:96.
- «Чикаго Буллз» – «Майами Хит» — 119:111.
- «Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 133:126 OT.
- «Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» — 116:124.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс» — 111:114.
- «Финикс Санз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 112:125.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Хьюстон Рокетс» — 134:117.
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
96 : 76
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Вагнер - 23, Энтони - 18, Банкеро - 15, Картер - 8, Блэк - 6, Харрис - 6, Битадзе - 6, Хьюстан - 5, Да Силва - 5, Джозеф - 3, Куин - 1, Айзек, Колдуэлл-Поуп, Ховард
Бостон Селтикс: Притчард - 15, Шейерман - 15, Корнет - 14, Кета - 11, Хозер - 10, Норрис - 6, Петерсон - 3, Тиллман - 2, Браун, Уайт, Крэйг, Дэвисон, Уолш
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
103 : 122
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Вукчевич - 24, Шампани - 14, Джонс - 13, Джордж - 13, Каррингтон - 12, Сарр - 12, Мартин - 8, Джонсон - 7, Гилл, Тор, Холмс, Смарт
Филадельфия Сиксерс: Даутин - 30, Уокер - 24, Гримс - 17, Бона - 17, Батлер - 13, Каунсил - 11, Бэгли - 4, Риз - 4, Каслтон - 2, Макси, Драммонд, Эдвардс
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
126 : 96
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Торонто Рэпторс: Роден - 23, Могбо - 17, Барнс - 17, Лоусон - 14, Барретт - 11, Баттл - 10, Темпл - 9, Робинсон - 9, Куикли - 8, Суидер - 8, Шид, Буше, Агбаджи
Шарлотт Хорнетс: Смит - 28, Нуркич - 26, Мур - 9, Салон - 9, Джеффрис - 7, Симпсон - 6, Бо - 5, Симс - 4, Гибсон - 2, Уильямс, Карри
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 111
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Гидди - 28, Хаертер - 22, Вучевич - 20, Уайт - 18, Бузелис - 17, Терри - 6, Уильямс - 4, Филлипс - 2, Хортон-Такер - 2, Картер, Смит, Коллинс, Янг, Миллер, Лидделл
Майами Хит: Хироу - 30, Адебайо - 18, Митчелл - 17, Уиггинс - 14, Уэр - 12, Бёркс - 7, Андерсон - 6, Хайсмит - 5, Робинсон - 2, Розир, Стивенс, Кристофер, Ларссон, Жакез-мл., Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
133 : 126
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Филиповски - 30, Сенсабо - 22, Джордж - 18, Чьебв - 17, Секстон - 15, Джузэнг - 14, Михайлюк - 7, Спрингер - 6, Поттер - 4, Кольер, Харклесс, Мартин
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 37, Рупер - 19, Камара - 16, Уокер - 15, Тибулл - 12, Бэнтон - 11, Клингэн - 10, Мюррэй - 6, Хендерсон, Саймонс, Авдия, Грант, Минайя, Рит, Сиссоко
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
116 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Лавин - 27, Дерозан - 22, Эллис - 20, Лайлз - 17, Сабонис - 13, Макдермотт - 9, Картер - 4, Джонс - 2, Валанчюнас - 2, Дэвис, Фульц, Краудер
Денвер Наггетс: Браун - 25, Портер - 21, Гордон - 21, Йокич - 20, Пикетт - 18, Уотсон - 7, Джордан - 6, Уэстбрук - 5, Строутер - 1, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Александер, Чанчар
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Батлер - 28, Грин - 13, Куминга - 12, Хилд - 12, Подзиемски - 7, Муди - 7, Луни - 2, Армстронг, Сантос, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Роу, Спенсер
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 21, Касл - 21, Барнс - 20, Шампани - 14, Пол - 12, Васселл - 11, Мамукелашвили - 11, Уэсли - 4, Дюк, Маклафлин, Бийомбо, Брэнэм, Бэсси, Ингрэм
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 125
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Бил - 25, Букер - 20, Гиллеспи - 17, Данн - 13, О'Нил - 11, Джонс - 10, Пламли - 5, Аллен - 4, Игодаро - 3, Ли - 2, Вашингтон Мл. - 2, Бол, Бриджес, Мартин, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Холмгрен - 22, Карузо - 19, Уиггинс - 17, Уильямс - 13, Уильямс - 12, Джо - 5, Джонс - 2, Флаглер - 2, Дорт, Карлсон, Уоллес
НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 117
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 35, Леонард - 22, Зубац - 20, Богданович - 16, Батюм - 15, Данн - 9, Джонс - 8, Браун - 5, Юбэнкс - 4, Флауэрс, Миллер, Кристи, Болдуин Мл.
Хьюстон Рокетс: Шеппард - 20, Грин - 19, Исон - 17, Холидей - 16, Уитмор - 14, Ландейл - 11, Тэйт - 7, Грин - 5, Данте - 4, Уильямс - 4, Адамс, Родди, Маквей
Видео: Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА
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