В ночь с 9 на 10 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 10 апреля

«Орландо Мэджик» – «Бостон Селтикс» — 96:76.

«Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» — 103:122.

«Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:112.

«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» — 126:96.

«Чикаго Буллз» – «Майами Хит» — 119:111.

«Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 133:126 OT.

«Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» — 116:124.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс» — 111:114.

«Финикс Санз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 112:125.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Хьюстон Рокетс» — 134:117.

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