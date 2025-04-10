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«Лейкерс» гарантировали себе участие в плей-офф НБА благодаря поражению «Голден Стэйт»

«Лейкерс» гарантировали себе участие в плей-офф НБА благодаря поражению «Голден Стэйт»
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«Лос-Анджелес Лейкерс» стал третьим клубом Западной конференции НБА, гарантировавшим себе участие в основной сетке плей-офф после «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». В активе «озёрников» 49 побед в 80 матчах и текущая третья строчка в таблице Запада.

После поражения занимающего седьмое место в таблице «Голден Стэйт Уорриорз» от «Сан-Антонио Спёрс» (111:114) «Лейкерс» уже не смогут опуститься ниже шестого места. «Уорриорз» (47 побед в 80 матчах) ещё имеют возможность сравняться с клубом из Лос-Анджелеса по проценту побед, но будут уступать по результатам личных встреч (113:115, 108:118, 112:120, 123:116).

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Видео: Дончич выиграл спор у тренеров «Лейкерс», попав с центра поля

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